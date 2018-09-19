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Tiyatro sanatçısı ifade verdi

, "na hakaret" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 12:28
Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü ifade verdi

Tiyatro sanatçısı , "na hakaret" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Üzümcü, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN…

Burada, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Tuncay Karcıoğlu'na ifade veren Üzümcü, daha sonra adliyeden ayrıldı. Üzümcü hakkında, sosyal medya hesapları üzerinden farklı tarihlerde "Cumhurbaşkanına hakaret" içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiası üzerine yapılan ihbar kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Üzümcü hakkında ifadeye gelmediği gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarılmıştı.

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Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü ifade verdi
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