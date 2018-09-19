Ünlü oyuncu Anıl Altan askere gitti

Oyunculuklarının yanı sıra sosyal medyada paylaştıkları videolarla gündeme gelen Pelin Akil'in eşi Anıl Altan askere gitti. Altan, bedelli askerliğin ilk celbinde teslim oldu.
BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANDI
Bedelli askerliğe başvuru yapan yakışıklı oyuncu Anıl Altan, asker gitti. Oyuncu, askerlikten önce evde saçlarını ve sakalını kesti.
"AYRILIK YOK"
Pelin Akil, geçtiğimiz gün sokak ortasında kavga ettikleri yönündeki haberlerden sonra eşini askere uğurlarken çekilen fotoğrafı "Ayrılık yok, benim yiğidim asker oldu" notuyla Instagram hesabından paylaştı.