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Ünlü oyuncu askere gitti

Oyuncu , Instagram'dan kendisi gibi oyuncu olan eşi 'ın askere gittiğini duyurdu. Altan, bedelli askerliğin ilk celbinde teslim oldu.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 14:52
Ünlü oyuncu Anıl Altan askere gitti

Oyunculuklarının yanı sıra sosyal medyada paylaştıkları videolarla gündeme gelen 'in eşi askere gitti. Altan, bedelli askerliğin ilk celbinde teslim oldu.

BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANDI
Bedelli askerliğe başvuru yapan yakışıklı oyuncu Anıl Altan, asker gitti. Oyuncu, askerlikten önce evde saçlarını ve sakalını kesti.

"AYRILIK YOK"
Pelin Akil, geçtiğimiz gün sokak ortasında kavga ettikleri yönündeki haberlerden sonra eşini askere uğurlarken çekilen fotoğrafı "Ayrılık yok, benim yiğidim asker oldu" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (19.09.2018)

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Ünlü oyuncu Anıl Altan askere gitti
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