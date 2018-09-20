‘Böyle bir senaryo görmedim!’

Burak Satıbol
, Derya Şensoy
ve Toygan Avanoğlu'nun başrollerini paylaştığı macera dolu komedi filmi 'Sorma Neden'in galası, önceki akşam Torun Center Artı Sahne'de yapıldı. Gösterim öncesi soruları yanıtlayan Derya Şensoy, "Beklenmedik bir şekilde, bir Türk komedi filminde güçlü bir kadın karakter öyküsü seyredeceksiniz" dedi. Toygan Avanoğlu ise "Biz biraz farklıyız. Bugüne kadar ben böyle film izlemedim, senaryo da okumadım. Film; ters köşeleri olan, eğlenceli ve daha önce işlenmemiş bir konuyu anlatıyor" dedi. Film, yarın vizyona girecek.