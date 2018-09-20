Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Böyle bir senaryo görmedim!’

‘Böyle bir senaryo görmedim!’

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
‘Böyle bir senaryo görmedim!’
, ve Toygan Avanoğlu'nun başrollerini paylaştığı macera dolu komedi filmi 'Sorma Neden'in galası, önceki akşam Torun Center Artı Sahne'de yapıldı. Gösterim öncesi soruları yanıtlayan Derya Şensoy, "Beklenmedik bir şekilde, bir Türk komedi filminde güçlü bir kadın karakter öyküsü seyredeceksiniz" dedi. Toygan Avanoğlu ise "Biz biraz farklıyız. Bugüne kadar ben böyle film izlemedim, senaryo da okumadım. Film; ters köşeleri olan, eğlenceli ve daha önce işlenmemiş bir konuyu anlatıyor" dedi. Film, yarın vizyona girecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Böyle bir senaryo görmedim!’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN