‘Bu film bizi eritti hepimiz kilo verdik’

Berat Efe Parlar
, Seren Şirince
ve Seçkin Özdemir
'in rol aldığı 'Bücür' filminin ön gösterimi önceki gün Etiler Alkent Cinecity'de gerçekleşti. Yarın vizyona girecek olan BKM yapımı filmin yönetmeni Umut Kırca, "Gençlerin ön planda olduğu bir iş yapmak istedik. Hikayemiz, Berat Efe Parlar'ın ailesini bulma yolculuğunu anlatıyor" dedi. Filmde küçük siber uzman 'Umut'u canlandıran Berat Efe Parlar, çok heyecanlı olduğunu söyledi: "Filmin çekim sürecinde çok eğlendik, umarım sizlerde izlerken eğlenirsiniz. Filmin yarısında koştuk ve kilolarımızı verdik." 'BOLCA AKSIYON VAR'
Başrol oyuncularından Seren Şirince ise "İlk günden bu yana birbirimizi tanıyor gibiydik. Bu enerjinin seyirciye de yansıyacağını düşünüyorum" dedi. Seçkin Özdemir de "Keyifli bir aile macerası çekmeye çalıştık. 'Bücür'de, birçok çocuk filmine göre daha çok aksiyon var" diye konuştu.