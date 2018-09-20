Can Kırıkları’nda Özgür Çevik savcı rolünde!

Yeni sezonun başlamasıyla ekranlara gelmeye hazırlanan Can Kırıkları'nda sevilen oyuncu Özgür Çevik, adalete sonuna kadar inanan savcı Kerem karakterini canlandıracak. Kerem'in iyi bir ailede yetişmiş, idealist, mesleğinde daha da yükselmeyi hedefleyen, doğru bildiklerinden şaşmayan bir adam olduğunu söyleyen Çevik, "Ancak bazı koşullar vardır ki, bir şeylere ve kendinize inancınız ne kadar güçlü olursa olsun bazen kendinizi aydınlıkla karanlığın birleştiği çizginin üzerinde yürürken bulursunuz. Sevdiğinizi mi korursunuz yoksa olası tüm bedellerine rağmen, çok inandığınız adaleti mi? İşte bende bu sorunun cevabını merak ettiğim için Kerem karakterini canlandırmak istedim. Role hazırlığımın temeli, bu soruya cevap aramakla geçiyor" dedi.

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NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Serkan Birinci'nin oturduğu Can Kırıkları, iki kadın polisin dram hikayesini ele alıyor. Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.

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