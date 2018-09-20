Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Can Kırıkları’nda Özgür Çevik savcı rolünde!

’nda savcı rolünde!

’nin merakla beklenen yeni dizisi ’nda , sevenlerinin karşına bu defa savcı olarak çıkıyor.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 11:02
Can Kırıkları’nda Özgür Çevik savcı rolünde!

Yeni sezonun başlamasıyla ekranlara gelmeye hazırlanan 'nda sevilen oyuncu , adalete sonuna kadar inanan savcı Kerem karakterini canlandıracak. Kerem'in iyi bir ailede yetişmiş, idealist, mesleğinde daha da yükselmeyi hedefleyen, doğru bildiklerinden şaşmayan bir adam olduğunu söyleyen Çevik, "Ancak bazı koşullar vardır ki, bir şeylere ve kendinize inancınız ne kadar güçlü olursa olsun bazen kendinizi aydınlıkla karanlığın birleştiği çizginin üzerinde yürürken bulursunuz. Sevdiğinizi mi korursunuz yoksa olası tüm bedellerine rağmen, çok inandığınız adaleti mi? İşte bende bu sorunun cevabını merak ettiğim için Kerem karakterini canlandırmak istedim. Role hazırlığımın temeli, bu soruya cevap aramakla geçiyor" dedi.

Atv'nin yeni dizisi Can Kırıkları ilk tanıtımıyla büyük ilgi gördü!

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Serkan Birinci'nin oturduğu Can Kırıkları, iki kadın polisin dram hikayesini ele alıyor. Dizide , , Funda Eryiğit, , Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, , Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.

ATV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Can Kırıkları ilk bölüm 2. fragmanı yayınlandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Can Kırıkları’nda Özgür Çevik savcı rolünde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN