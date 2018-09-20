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ve yıllar sonra barıştı!

Bir dönem aralarından su sızmayan 2012 yılında ise birbirlerine küsen ile , buzları canlı yayına eritti. Magazin programına telefonla bağlanan Alişan, Demet Akalın ile ilgili soruya "Benim programım bittiği zaman arkada ağlayan bir ekip var ve 5 dakika sonra atılan tweet'ler bilmem neler var. Ben bunları unutamıyorum. Gözümün önüne geliyor." diye cevap verdi.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 15:02
Demet Akalın ve Alişan yıllar sonra barıştı!

ile yıllar süren küslüğün ardından '2. Sayfa'da barıştı. Demet Akalın ile Alişan'ın arasından su sızmazdı. Ama 2012'de dostluk bitti. Büyük bir kavga ettiler.

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Demet Akalın ve Alişan yıllar sonra barıştı!
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