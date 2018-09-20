Demet Akalın ve Alişan yıllar sonra barıştı!

Bir dönem aralarından su sızmayan 2012 yılında ise birbirlerine küsen Alişan ile Demet Akalın, buzları canlı yayına eritti. Magazin programına telefonla bağlanan Alişan, Demet Akalın ile ilgili soruya "Benim programım bittiği zaman arkada ağlayan bir ekip var ve 5 dakika sonra atılan tweet'ler bilmem neler var. Ben bunları unutamıyorum. Gözümün önüne geliyor." diye cevap verdi.
Giriş Tarihi: 20.9.2018 14:58Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 15:02
Demet Akalın ile Alişan yıllar süren küslüğün ardından '2. Sayfa'da barıştı. Demet Akalın ile Alişan'ın arasından su sızmazdı. Ama 2012'de dostluk bitti. Büyük bir kavga ettiler.