Deren’le 2019 modası

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu
, Cengiz Abazoğlu
'nun adL markası için tasarladığı koleksiyon için modellik yaptı. Talu, adL+Cengiz Abazoğlu 2019 sonbahar/kış koleksiyonundan parçalarla Lara Sayılgan'ın objektifine poz verdi. Genç model, "Gülerek eğlenerek yaptığımız ve sonuçlarından memnun kaldığımız bir çekim oldu. Koleksiyon benim tarzıma çok uygun; hepsini çok beğendim. Hiç bitmeyen pozitif bir enerjiye sahip olan Cengiz Abazoğlu ve adL ekibiyle çok keyifli bir çekim günü yaşadım" diye konuştu.
Cengiz Abazoğlu ise "Deren'i çok beğeniyorum ve bu yeni koleksiyon, tam hayal ettiğim görüntüye sahip. Giysilerimin onun üzerinde çok büyük etki yaratacağını düşündüm. Çok heyecanlıyız" dedi. 70'ler kadınının zarifliğini tasarımlarına yansıtan ünlü modacının hazırladığı 115 parçalık koleksiyon, 24 Eylül'de Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da gerçekleşecek defileyle tanıtılacak. Koleksiyonda; payetler, danteller, krepler, gabardinler, çelik örmeler ve kaşe kabanlık kumaşlar ile 70'ler ve 90'ların popüler parçaları günümüze uyarlanmış.