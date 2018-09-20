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saati için daire parası ödedi

, reklamlardan kazandığı parayı saat koleksiyonuna yatırdı. Ünlü oyuncunun 400 bin lira ödeyerek aldığı yeni saatinin aynısından , Jason Statham ve Karim Benzema’da da var

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
Kıvanç Tatlıtuğ saati için daire parası ödedi

KENDİNİ ÖDÜLLENDİRDİ
Kıvanç ?Tatlıtuğ, kazancının bir kısmını gayrimenkule, bir kısmını ise pahalı zevklerine yatırıyor. Saat koleksiyonu olan ünlü oyuncu, rol aldığı reklamlardan kazandığı parayla bu kez kendini ödüllendirip marka saat aldı.



YILDIZLARIN DA GÖZDESİ
Tatlıtuğ, saati için orta ölçekli bir daire parası olan 400 bin lira saydı. Ünlü oyuncu, saatiyle geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir basın toplantısı sırasında görüntülendi. Tatlıtuğ'un saatinin aynısını dünyaca ünlü erkek yıldızlar da takıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ saati için daire parası ödedi
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