Kıvanç Tatlıtuğ saati için daire parası ödedi

KENDİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

Kıvanç ?Tatlıtuğ, kazancının bir kısmını gayrimenkule, bir kısmını ise pahalı zevklerine yatırıyor. Saat koleksiyonu olan ünlü oyuncu, rol aldığı reklamlardan kazandığı parayla bu kez kendini ödüllendirip Patek Philippe marka saat aldı.







YILDIZLARIN DA GÖZDESİ

Tatlıtuğ, saati için orta ölçekli bir daire parası olan 400 bin lira saydı. Ünlü oyuncu, saatiyle geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir basın toplantısı sırasında görüntülendi. Tatlıtuğ'un saatinin aynısını dünyaca ünlü erkek yıldızlar da takıyor.





BUGÜN NELER OLDU