Müfit Can Saçıntı: Bayrağı Nasreddin Hoca’dan devraldım

'Mandıra Filozofu' filminde canlandırdığı 'Mustafa Ali' karakteriyle fenomen olan oyuncu-senarist-yönetmen Müfit Can Saçıntı, yeni filmi 'Babamın Ceketi' ile 5 Ekim'de izleyiciyle buluşacak. Filmin aile değerlerini yeniden hatırlatacağını söyleyen Saçıntı, GÜNAYDIN'a konuştu...
Giriş Tarihi: 22.9.2018 11:35Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 11:41
- En başından beri gişe ve sanat filmleri bir arada olabilir diye düşündüm ve o tür filmler yapmaya çalışıyorum. Buna ulaştım sanırım. 'Babamın Ceketi', bu yıl yarışma dışı kategoride Adana'da gösterilecek.