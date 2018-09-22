Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Müfit Can Saçıntı: Bayrağı Nasreddin Hoca’dan devraldım

: Bayrağı Nasreddin Hoca’dan devraldım

'Mandıra Filozofu' filminde canlandırdığı 'Mustafa Ali' karakteriyle fenomen olan oyuncu-senarist-yönetmen , yeni filmi 'Babamın Ceketi' ile 5 Ekim'de izleyiciyle buluşacak. Filmin aile değerlerini yeniden hatırlatacağını söyleyen Saçıntı, GÜNAYDIN'a konuştu...

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 11:41
Müfit Can Saçıntı: Bayrağı Nasreddin Hoca’dan devraldım

- En başından beri gişe ve sanat filmleri bir arada olabilir diye düşündüm ve o tür filmler yapmaya çalışıyorum. Buna ulaştım sanırım. 'Babamın Ceketi', bu yıl yarışma dışı kategoride Adana'da gösterilecek.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müfit Can Saçıntı: Bayrağı Nasreddin Hoca’dan devraldım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN