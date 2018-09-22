Okan Kurt ile boşanan Demet Akalın, her şeyi sil baştan yapıyorlar

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapıldı. Daha önce ‘Gerekirse borcu birlikte öderiz’ açıklamasını yapan Demet Akalın son dakika gelişmelerinden sonra ayrılık kararı aldı. İddiaya göre Demet Akalın, kızı Hira’nın ‘Köpeğimi de alacaklar mı anne?’ sorusundan sonra avukatına boşanma talimatı verdi ve 6 yıllık evlilik sona erdi. Okan Kurt ile boşanan Demet Akalın şimdi, her şeyi sil baştan yapıyor!
Giriş Tarihi: 22.9.2018 11:30Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 11:30
Eski eşinin piyasaya olan borçlarından dolayı Demet Akalın'ın 18 milyon TL'ye kredi çekerek aldığı Beykoz Acarkent'teki evine haciz gelmiş ve villada bulunan çok sayıda eşya alınmıştı.