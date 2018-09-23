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‘Dikkatleri ’ye çekmek istedım’

Giriş Tarihi: 23.9.2018
‘Dikkatleri Türkiye’ye çekmek istedım’
Amerikalı oyuncu ve sosyal medya yıldızı , önceki akşam Guess'in Ulus 29'da düzenlediği davete katıldı. Markanın yeni sezon kampanyasının tanıtıldığı davette; Müjde Uzman, Yasmin Erbil, Öykü Çelik, Irmak Atuk, Aslı Bekiroğlu ve Gizem Sabancı gibi isimler vardı. Sempatik tavırlarıyla ilgi çeken Amanda Cerny, şöyle konuştu: "'de, benimle birlikte büyüyen, bana destek olan sadık ve güçlü bir hayran kitlem var. Bu yüzden global Guess kampanyasının tanıtımı için dikkatleri Türkiye'ye çekmeye karar verdim. Türkiye'yi seviyorum."
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‘Dikkatleri Türkiye’ye çekmek istedım’
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