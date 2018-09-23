‘Dikkatleri Türkiye’ye çekmek istedım’

Amerikalı
oyuncu ve sosyal medya yıldızı Amanda Cerny
, önceki akşam Guess'in Ulus 29'da düzenlediği davete katıldı. Markanın yeni sezon kampanyasının tanıtıldığı davette; Müjde Uzman, Yasmin Erbil, Öykü Çelik, Irmak Atuk, Aslı Bekiroğlu ve Gizem Sabancı gibi isimler vardı. Sempatik tavırlarıyla ilgi çeken Amanda Cerny, şöyle konuştu: "Türkiye
'de, benimle birlikte büyüyen, bana destek olan sadık ve güçlü bir hayran kitlem var. Bu yüzden global Guess kampanyasının tanıtımı için dikkatleri Türkiye'ye çekmeye karar verdim. Türkiye'yi seviyorum."