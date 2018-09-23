Kahkaha fırtınası

İbrahim
Büyükak ve Oğuzhan Koç
, 'Yol Arkadaşım
' hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. 'Onur' (Oğuzhan Koç) ve 'Şeref' (İbrahim Büyükak
) yine yollarda! Filmin önceki gün paylaşılan afiş ve fragmanı büyük ilgi gördü. VİZYON 12 EKİM
Uzun süredir büyük bir merakla beklenen fragman digital platformlarda ilk 24 saatte 2 milyonun üstünde izlenme rakamına ulaştı. Filmde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'a Ezgi Eyüboğlu
ve Olgun Toker eşlik ediyor. Yollar 'Onur' ve 'Şeref'in, kahkaha seyircinin. BKM yapımı 'Yol Arkadaşım 2' 12 Ekim'de vizyonda olacak.