Bülent Polat “Bir Zamanlar Çukurova”da seyirciyi bir hayli kızdırıyor!

Perşembe akşamları atv'de yayınlanan, yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde Bülent Polat, "Gaffur Taşkın" rolüyle ekrana geliyor.

Bir Zamanlar Çukurova 2. Bölüm fragmanı hemen izle

"Bir Zamanlar Çukurova" gücün hüküm sürdüğü bir aile çiftliğinin ve o çiftliğe yolu düşen iki aşığın hikayesi…"Gaffur" da, o çiftliğin iş bitirici kahyası. Yaman ailesinin çiftliğinde babasından miras kalan işine devam eden "Gaffur"a, babasının sadece işi miras kalmış! Yaman ailesinin kendisine güvenmesini sağlayan "babasının vicdanı"ndan onda eser yok!

Dizinin tehlikeli ve tekinsiz karakteri Bülent Polat, yeni sezonun en iddialı dizisi "Bir Zamanlar Çukurova"da seyirciyi bir hayli kızdırıyor!

"Bir Zamanlar Çukurova" her Perşembe atv'de!