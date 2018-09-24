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”da seyirciyi bir hayli kızdırıyor!

, uzun bir aradan sonra döndüğü televizyon ekranında, bu kez en sevilmeyen karakter oldu!

Giriş Tarihi: 24.9.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 11:34
Bülent Polat “Bir Zamanlar Çukurova”da seyirciyi bir hayli kızdırıyor!

Perşembe akşamları atv'de yayınlanan, yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "" dizisinde , "Gaffur Taşkın" rolüyle ekrana geliyor.

Bir Zamanlar Çukurova 2. Bölüm fragmanı hemen izle

"Bir Zamanlar Çukurova" gücün hüküm sürdüğü bir aile çiftliğinin ve o çiftliğe yolu düşen iki aşığın hikayesi…"Gaffur" da, o çiftliğin iş bitirici kahyası. Yaman ailesinin çiftliğinde babasından miras kalan işine devam eden "Gaffur"a, babasının sadece işi miras kalmış! Yaman ailesinin kendisine güvenmesini sağlayan "babasının vicdanı"ndan onda eser yok!

Dizinin tehlikeli ve tekinsiz karakteri Bülent Polat, yeni sezonun en iddialı dizisi "Bir Zamanlar Çukurova"da seyirciyi bir hayli kızdırıyor!

"Bir Zamanlar Çukurova" her Perşembe atv'de!

'Bir Zamanlar Çukurova' çok sevildi! 2. bölümüyle en çok izlenen yapım oldu

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Bülent Polat “Bir Zamanlar Çukurova”da seyirciyi bir hayli kızdırıyor!
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