Oya Başar: Hiçbir mahallenin sanatçısı olmadım

Usta oyuncu Oya Başar, GÜNAYDIN'a konuştu. Sanatçıların SABAH'a konuştuğu için linç edilmesini eleştiren Başar, "Marjinallikten kimseye fayda gelmez, linç etmeye çalışarak, karşı tarafta kusur arayarak bir yere varamayız" dedi...

- Türkiye'nin en güçlü kadın oyuncularından birisiniz. 8 yaşından beri tiyatro yapıyorsunuz. Tiyatro sizce nedir?

İnsanı, insanla, insana anlatma sanatıdır tiyatro. Tiyatro benim hem ruhumu geliştirdi, hem de çağdaş olmamı, dünyayı takip edebilmemi sağladı. Hoşgörülü olmayı ve sevmeyi öğretti bana. Bir daha dünyaya gelsem yine bu mesleği yapardım.



TOPLUMU KADIN AYAKTA TUTAR

- Bu kadar uzun süre mesleğinizi devam ettirmeyi neye borçlusunuz?

İşimi çok sevdiğim için hep birinci planda tuttum. Medyada hep yaptığım işle anılmak istedim. Kimsenin hayatını merak etmedim, kimse de benimkini merak etmesin. Hayatım boyunca başta kadın-erkek ayrımcılığı olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı çıktım.

Erkekleri yetiştiren kadınlardır.

İş biz kadınlara düşüyor. Çocuklarımı ayrımcılık yapmadan ve aile sevgisi vererek yetiştirdim.

- Levent Kırca gibi değerli bir sanatçıyla evli olmanıza rağmen kendi soyadınızı kullandınız...

Bir kadın olarak 35 yıl önce kendi soyadımı kullanmayı tercih ettim.

- 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözüne katılıyor musunuz?

Kadın ve erkek ancak yan yana durursa, el ele verirse büyür ve daha başarılı olur. Kadınlardır aileyi, toplumu ayakta tutan.