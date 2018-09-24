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Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu , 'da bel fıtığı sı sonucunda acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan ünlü oyuncunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 20:41 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 21:19
Ünlü oyuncu Melek Baykal hastaneye kaldırıldı

Ünlü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu , bel fıtığının sı sonucunda 'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından ameliyata alınan ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yılın bir bölümünü Bodrum'da geçiren ünlü sanatçının dün yapılan ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi. Tedavisinin devam ettiği öğrenilen Baykal, hayranlarına iyi olduğu mesajını yolladı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü sanatçının ne zaman taburcu olacağı ise henüz bilinmiyor.

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Ünlü oyuncu Melek Baykal hastaneye kaldırıldı
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