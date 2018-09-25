Ece Hakim kimdir?

Ece Hakim 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nden tamamladı. Oyunculuk mesleğine yeteneği olduğunu fark eden ailesi tarafından oyuncu olması için yönlendirilen Hakim, bu sayede günümüzdeki popüleritesini yakaladı. İlk olarak 'Anlat İstanbul' adlı projede rol aldıktan sonra daha birçok projede rol almaya devam etti. Hakim'in Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Gamze rolüyle yıldızı parladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Ece Hakim şimdi Harvard Üniversitesi'nde psikoloji okuyacak.
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Zeyno
Umutsuz Ev Kadınları - Gamze
Aşk ve Ceza - Lara
Gece Gündüz - Lale
Avrupa Yakası - İlksen
Kelebek Çıkmazı - Şeyda
İyi ki Varsın - Aymelek
Candan Öte - Küçük Gülen
Yağmur Zamanı - Naz