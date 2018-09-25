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kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başarılı oyuncusu , bu hafta oynanan yeni bölüm sonrası diziye veda etti. Peki Ece Hakim kimdir?

Giriş Tarihi: 25.9.2018 09:42
Ece Hakim kimdir?

1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nden tamamladı. Oyunculuk mesleğine yeteneği olduğunu fark eden ailesi tarafından oyuncu olması için yönlendirilen Hakim, bu sayede günümüzdeki popüleritesini yakaladı. İlk olarak 'Anlat İstanbul' adlı projede rol aldıktan sonra daha birçok projede rol almaya devam etti. Hakim'in dizisindeki Gamze rolüyle yıldızı parladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Ece Hakim şimdi 'nde psikoloji okuyacak.

ECE HAKİM'iN ROL ALDIĞI PROJELER

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Zeyno
Umutsuz Ev Kadınları - Gamze
Aşk ve Ceza - Lara
Gece Gündüz - Lale
- İlksen
Kelebek Çıkmazı - Şeyda
İyi ki Varsın - Aymelek
Candan Öte - Küçük Gülen
Yağmur Zamanı - Naz

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Ece Hakim kimdir?
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