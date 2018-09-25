Ece Hakim kimdir?

Ece Hakim 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nden tamamladı. Oyunculuk mesleğine yeteneği olduğunu fark eden ailesi tarafından oyuncu olması için yönlendirilen Hakim, bu sayede günümüzdeki popüleritesini yakaladı. İlk olarak 'Anlat İstanbul' adlı projede rol aldıktan sonra daha birçok projede rol almaya devam etti. Hakim'in Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Gamze rolüyle yıldızı parladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Ece Hakim şimdi Harvard Üniversitesi'nde psikoloji okuyacak.

ECE HAKİM'iN ROL ALDIĞI PROJELER

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Zeyno

Umutsuz Ev Kadınları - Gamze

Aşk ve Ceza - Lara

Gece Gündüz - Lale

Avrupa Yakası - İlksen

Kelebek Çıkmazı - Şeyda

İyi ki Varsın - Aymelek

Candan Öte - Küçük Gülen

Yağmur Zamanı - Naz