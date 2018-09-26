Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Can Kırıkları çok yakında atv’de... “İyi işlenmiş kadın hikayesi”

çok yakında atv’de... “İyi işlenmiş kadın hikayesi”

atv ekranlarında çok yakında ekran yolculuğuna başlayacak olan dizisinin Zeynep’i , rolü için silah eğitimi aldı.

Giriş Tarihi: 26.9.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 10:41
Can Kırıkları çok yakında atv’de... “İyi işlenmiş kadın hikayesi”

İki kadın polisin dram ağırlıklı hikayesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan , atv'nin iddialı yapımları arasında yerini aldı. Fragmanları ile çok konuşulan dizinin Zeynep polisi , şimdiden seyirciden tam not aldı. Can Kırıkları'nı iyi işlenmiş bir kadın hikayesi olarak tanımlayan Eryiğit, "Temposunun yüksek olması için çok çalışıyoruz. Bu anlamda seyirciyi çekebileceğini düşünüyorum. Zeynep geçmişte yaşadığı travmayı örtbas ederek hayatta kalmayı seçmiş ama bu travma yıllar sonra tekrar karşısına çıktığında bununla yüzleşmek zorunda kalan bir karakter" diyerek konuştu.

Atv'nin yeni dizisi Can Kırıkları ilk tanıtımıyla büyük ilgi gördü!

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği, atv'nin en iddialı projeleri arasında şimdiden yerini alan Can Kırıkları iki kadın polisin hikayesini ele alıyor. Dizide , , Funda Eryiğit, , , Ecem Özkaya, Hazar Motan, , Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.

Protez saç kullanan ünlü isimler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Can Kırıkları çok yakında atv’de... “İyi işlenmiş kadın hikayesi”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN