Can Kırıkları çok yakında atv’de... “İyi işlenmiş kadın hikayesi”

İki kadın polisin dram ağırlıklı hikayesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Can Kırıkları, atv'nin iddialı yapımları arasında yerini aldı. Fragmanları ile çok konuşulan dizinin Zeynep polisi Funda Eryiğit, şimdiden seyirciden tam not aldı. Can Kırıkları'nı iyi işlenmiş bir kadın hikayesi olarak tanımlayan Eryiğit, "Temposunun yüksek olması için çok çalışıyoruz. Bu anlamda seyirciyi çekebileceğini düşünüyorum. Zeynep geçmişte yaşadığı travmayı örtbas ederek hayatta kalmayı seçmiş ama bu travma yıllar sonra tekrar karşısına çıktığında bununla yüzleşmek zorunda kalan bir karakter" diyerek konuştu.

Atv'nin yeni dizisi Can Kırıkları ilk tanıtımıyla büyük ilgi gördü!

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği, atv'nin en iddialı projeleri arasında şimdiden yerini alan Can Kırıkları iki kadın polisin hikayesini ele alıyor. Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.