İzin alsaydın bari!

YENİ SÖZ YAZIP OKUMUŞLAR
Şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan
, Aleyna Tilki
'nin Dipsiz Kuyum
şarkısının, 29 yıl önce kendisinin yazdığı ve Bergen'in söylediği Yıllar Affetmez şarkısından alıntı olduğunu iddia etti: "Benim şarkım, üstüne yeni söz yazılarak okunmuş. Melodi de bizim." ANALİZ SÜRÜYOR
"ÖMÜR harcadığımız şarkıdan izinsiz alıntı yapılması çok büyük haksızlık ve insafsızlık" diyen İlkan, şarkıyı söyleyen Aleyna ile aranjör Emrah Karaduman
'a dava açacağını belirtti. İlkan, şarkının teknik analizinin MESAM'da devam ettiğini de belirtti.