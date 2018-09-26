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İzin alsaydın bari!

, şarkısı yüzünden ile aranjör ’a dava açmaya hazırlandığını söyledi: İzin almadan bir şarkımdan alıntı yapmışlar

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
İzin alsaydın bari!
YENİ SÖZ YAZIP OKUMUŞLAR
Şair ve söz yazarı , 'nin şarkısının, 29 yıl önce kendisinin yazdığı ve Bergen'in söylediği Yıllar Affetmez şarkısından alıntı olduğunu iddia etti: "Benim şarkım, üstüne yeni söz yazılarak okunmuş. Melodi de bizim."

ANALİZ SÜRÜYOR
"ÖMÜR harcadığımız şarkıdan izinsiz alıntı yapılması çok büyük haksızlık ve insafsızlık" diyen İlkan, şarkıyı söyleyen Aleyna ile aranjör 'a dava açacağını belirtti. İlkan, şarkının teknik analizinin MESAM'da devam ettiğini de belirtti.
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