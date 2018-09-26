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Saçları dökülünce protez saç yaptırdı

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
Saçları dökülünce protez saç yaptırdı
Şarkıcı , geçtiğimiz cumartesi günü ÖzdilekPark'ta sevenleriyle buluştu. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Koç'a şarkıları sırasında dinleyenleri de eşlik etti. Yaz boyunca konserlerine hız kesmeden devam eden başarılı sanatçının, konser alanını hınca hınç dolduran hayranları, tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti. Samimi ve esprili diyaloglarla konsere başlamadan önce sevenlerinin yüzünü güldüren Oğuzhan Koç, konseri AVM'nin en üst katından izleyen izleyicilere "Ooo bütün buradaymış, oradan konser mi izlenir ya!" dedikten sonra espriyi patlattı: "Yukarıdan göremiyor olabilirsiniz; ben 'yim!" Kendi cep telefonu ile izleyicileri videoya alan ünlü şarkıcı, hayranlarıyla birlikte 'Küsme Aşka' isimli sevilen şarkısını söyledi. Konserde, 'Beni İyi Sanıyorlar' ve 'Vermem Seni Ellere' gibi sevilen şarkılarını da seslendiren Koç, konser öncesinde ÖzdilekPark İstanbul Instagram hesabını takip eden üç şanslı seveniyle tanıştı. Konser sırasında Oğuzhan Koç'un gür saçları dikkat çekti. Oğuzhan Koç'un saçları döküldüğü için protez saç yaptırdığı iddia edildi.
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