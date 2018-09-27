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’a koştular

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Sibel Can’a koştular
, Güz Konserleri kapsamında önceki akşam Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Sibel Can hayranları, yağmurlu havaya rağmen Açıkhava'yı hınca hınç doldurdu. Konser öncesi soruları yanıtlayan Can, "Yağmura rağmen birçok kişi beni izliyor, Allah'a ne kadar şükretsem az. Bu büyük bir sevgi ve bağlılık" dedi. Konserde imzalı iki kıyafet giyen ünlü sanatçı, sözü ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan 'Beş Dakika' şarkısını söylerken, sahneye Tan'ı davet etti. İkili, birlikte söyledikleri 'Beş Dakika' şarkısına önümüzdeki hafta klip çekeceklerini söyledi. Can konserde, altıncı ölüm yıl dönümü olan Neşet Ertaş'ı da andı.

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Sibel Can’a koştular
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