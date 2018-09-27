Sibel Can’a koştular

Sibel Can
, Güz Konserleri kapsamında önceki akşam Harbiye Açıkhava
Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Sibel Can hayranları, yağmurlu havaya rağmen Açıkhava'yı hınca hınç doldurdu. Konser öncesi soruları yanıtlayan Can, "Yağmura rağmen birçok kişi beni izliyor, Allah'a ne kadar şükretsem az. Bu büyük bir sevgi ve bağlılık" dedi. Konserde Nur Yerlitaş
imzalı iki kıyafet giyen ünlü sanatçı, sözü ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan 'Beş Dakika' şarkısını söylerken, sahneye Tan'ı davet etti. İkili, birlikte söyledikleri 'Beş Dakika' şarkısına önümüzdeki hafta klip çekeceklerini söyledi. Can konserde, altıncı ölüm yıl dönümü olan Neşet Ertaş'ı da andı.