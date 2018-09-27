Yeni rolü için silah eğitimi aldı

GÜZEL oyuncu Funda Eryiğit
, yakında atv'de başlayacak 'Can Kırıkları
' dizisinde 'Zeynep' isimli bir polisi canlandıracak. Rolü için silah eğitimi alan Eryiğit, şunları söyledi: "Dizinin temposunun yüksek olması için çok çalışıyoruz. Bu anlamda seyirciyi çekebileceğini düşünüyorum. 'Zeynep', geçmişte yaşadığı travmayı örtbas ederek hayatta kalmayı seçmiş ama bu travma, yıllar sonra karşısına çıktığında bununla yüzleşmek zorunda kalacak."
İKİ KADIN POLİS
Eryiğit, iki kadın polisin hikayesini anlatan 'Can Kırıkları'nı, 'iyi işlenmiş bir kadın hikayesi' olarak tanımladı. Atv'nin iddialı yapımları arasında yer alan dizide; Hande Doğandemir
, Seçkin Özdemir
, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy
, Özgür Çevik
, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi isimler rol alıyor.