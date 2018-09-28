Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Edebiyatçı babanın oğluna bu gurur yeter

Edebiyatçı babanın oğluna bu gurur yeter

, TDK tarafından yarışmasına verilen Türk Diline Katkı ödülüyle ilgili ’a konuştu: Bu işe en çok edebiyat öğretmeni olan babam sevindi

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018
Edebiyatçı babanın oğluna bu gurur yeter
86. DİL BAYRAMI TÖRENİNDE VERİLDİ
ATV'de yayınlanan yarışmasına ve sunucusu 'a büyük onur! Türk Dil Kurumu tarafından önceki gün düzenlenen 86. Dil Bayramı Kutlama Töreni'nde Yıldırım; Türk Diline Katkı Ödülü aldı. Ödülü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun verdi.

DÜZGÜN TÜRKÇE ÖNEMLİ
Yıldırım, ödül sonrası yaşadığı gururu 'A anlattı: "Ödülün özellikle TDK'dan gelmesi çok önemli. Emekli edebiyat öğretmeni olan babam Salih Yıldırım, bu işe çok sevindi. Çünkü kendisi bir öğretmen olarak düzgün Türkçe kullanımına çok önem verir."

'DİKKAT EDERİM'
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de okul sıralarından bu yana hep düzgün Türkçe kullanmak için özen gösteririm. Kariyerim boyunca çok ödül aldım ama edebiyatçı bir babanın oğlu olarak bu gurur ayrı."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Edebiyatçı babanın oğluna bu gurur yeter
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN