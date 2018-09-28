Edebiyatçı babanın oğluna bu gurur yeter

86. DİL BAYRAMI TÖRENİNDE VERİLDİ
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster
yarışmasına ve sunucusu Murat Yıldırım
'a büyük onur! Türk Dil Kurumu tarafından önceki gün düzenlenen 86. Dil Bayramı Kutlama Töreni'nde Yıldırım; Türk Diline Katkı Ödülü aldı. Ödülü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun verdi. DÜZGÜN TÜRKÇE ÖNEMLİ
Yıldırım, ödül sonrası yaşadığı gururu GÜNAYDIN
'A anlattı: "Ödülün özellikle TDK'dan gelmesi çok önemli. Emekli edebiyat öğretmeni olan babam Salih Yıldırım, bu işe çok sevindi. Çünkü kendisi bir öğretmen olarak düzgün Türkçe kullanımına çok önem verir." 'DİKKAT EDERİM'
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de okul sıralarından bu yana hep düzgün Türkçe kullanmak için özen gösteririm. Kariyerim boyunca çok ödül aldım ama edebiyatçı bir babanın oğlu olarak bu gurur ayrı."