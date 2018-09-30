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’ye sürpriz bir isim daha!

dizisine başarılı oyuncu , Mümtaz karakteri ile dahil oldu…

Giriş Tarihi: 30.9.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 15:11
Aşk ve Mavi’ye sürpriz bir isim daha!

atv ekranlarına 3 sezonuyla devam eden 'ye sürpriz bir isim dahil oldu. Dizinin 72. bölümünde başarılı oyuncu , Mümtaz karakteri ile izleyiciyle buluşacak.

Aşk ve Mavi 72. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izleyebilirsiniz!

Mümtaz, gizli yetenekleri olan ve yaptığı her yemeği lezzet karnavalına dönüştüren bir karakter olarak seyirci karşısına çıkacak. Mümtaz'ın diziye dahil olması da sürpriz bir aşkı yanında getirecek.

Çekimleri Kapadokya Ürgüp'te devam eden Aşk ve Mavi'nin yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Başrollerini Emrah Erdoğan, Burcu Kıratlı, Kenan Bal, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Alayça Öztürk, Birgül Ulusoy gibi isimler paylaşıyor.

Ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri

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Aşk ve Mavi’ye sürpriz bir isim daha!
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