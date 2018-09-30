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'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

'ın ünlü oyuncusu evinde ölü bulundu. İnci'nin kalp krizi sebebiyle öldüğü tahmin ediliyor. İnci, Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filminde de rol almıştı. İnci, ayrıca Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrolünü oynadığı İkinci Bahar dizisinde de canlandırdığı Besim karakteriyle de hafızalarda yer etmişti...

Giriş Tarihi: 30.9.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 12:59
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci hayatını kaybetti

KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ

85 yaşındaki oyuncu , İzmir'deki evinde ölü bulundu. Daha önce kanser tedavisi gören İnci'nin kalp krizinden vefat ettiği ortaya çıktı.

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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci hayatını kaybetti
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