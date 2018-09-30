Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci evinde ölü bulundu. İnci'nin kalp krizi sebebiyle öldüğü tahmin ediliyor. İnci, Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filminde de rol almıştı. İnci, ayrıca Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrolünü oynadığı İkinci Bahar dizisinde de canlandırdığı Besim karakteriyle de hafızalarda yer etmişti...
Giriş Tarihi: 30.9.2018 12:44Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 12:59
KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ
85 yaşındaki oyuncu Kemal İnci, İzmir'deki evinde ölü bulundu. Daha önce kanser tedavisi gören İnci'nin kalp krizinden vefat ettiği ortaya çıktı.