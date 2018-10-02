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İzleyici istedi, biletler satışa çıktı

Giriş Tarihi: 2.10.2018
İzleyici istedi, biletler satışa çıktı
12 Ekım'de izleyiciyle buluşacak olan ve başrollerini ile 'ın paylaştığı ' 2'nin biletleri, istek üzerine önceki gün satışa çıktı. Film; bir yıl içinde hem ev, hem de iş arkadaşı olan 'Onur' (Oğuzhan Koç) ve 'Şeref'in hayallerinin peşinden gitmesini anlatıyor. Çok ses getiren ilk filmde olduğu gibi 'Yol Arkadaşım 2'nin de yönetmen koltuğunda Bedran Güzel, senarist koltuğunda da İbrahim Büyükak oturuyor. Bol kahkaha vâdeden filmde Koç ve Büyükak'a ve Olgun Toker eşlik ediyor.
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İzleyici istedi, biletler satışa çıktı
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