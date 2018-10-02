İzleyici istedi, biletler satışa çıktı

12 Ekım'de izleyiciyle buluşacak olan ve başrollerini Oğuzhan Koç
ile İbrahim Büyükak
'ın paylaştığı 'Yol Arkadaşım
2'nin biletleri, istek üzerine önceki gün satışa çıktı. Film; bir yıl içinde hem ev, hem de iş arkadaşı olan 'Onur' (Oğuzhan Koç) ve 'Şeref'in hayallerinin peşinden gitmesini anlatıyor. Çok ses getiren ilk filmde olduğu gibi 'Yol Arkadaşım 2'nin de yönetmen koltuğunda Bedran Güzel, senarist koltuğunda da İbrahim Büyükak oturuyor. Bol kahkaha vâdeden filmde Koç ve Büyükak'a Ezgi Eyüboğlu
ve Olgun Toker eşlik ediyor.