‘O sahneler çekilirken sinirlerim bozuldu’

'SEN Anlat Karadeniz
'in 'Asiye'si Öykü Gürman
, dizinin geçtiğimiz haftaki bölümünde gösterdiği performansla seyirciden tam not aldı. 'Asiye'nin kendisini kaçıran 'Vedat'a karşı gelişi, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. 'Asiye'nin 'Vedat' ile karşılaşmasını uzun zamandır beklediğini söyleyen Gürman, o sahneyle ilgili şöyle konuştu: "Asiye' korkusuzca 'Vedat'a kafa tuttu. Ona karşı o kadar öfke biriktirmişti ki, hamile olmasına rağmen dik başlı duruşundan vazgeçmedi. O sahneleri çekerken sinirlerim bozuldu. Çekim bittikten sonra elim ayağım titriyordu. Ruhen ve fiziksel açıdan yorulmadım desem yalan olur. Ama Mehmet Ali (Nuroğlu) ile karşılıklı oynamayı çok arzu ediyordum. O kadar iyi oyun verdi ve yönlendirdi ki; onun karşısında oynamıyor, yaşıyorsunuz."