‘Harem Suare’yi şimdi daha iyi çekebilirdim’

55. Uluslararası Antalya
Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan yönetmen Ferzan Özpetek
, önceki gün Antalya
Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir sempozyumda sinemaseverlerle buluştu. Özpetek, kariyeriyle ilgili şöyle konuştu: "Hamam' en önemli filmim. 16 yıllık yönetmen yardımcılığından sonra yaptığım ilk filmdi. Filmi Berlin'e, Venedik'e almadılar. Çaresiz olduğum bir dönemdi ama ondan sonra yaptığım her filmin çıkışı çok daha kolay oldu." 1999'da çektiği 'Harem Suare
' filminin yapım aşamasında sarayları kullanma izni alamadığını belirten yönetmen, "Filmi şimdi çekseniz zorlanır mıydınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Belki daha iyi çekerdim. Önemli ödüller alan 'Karşı Pencere' filminden sonra Kültür Bakanlığı
'ndan ilk defa tebrik aldım; şaşırmıştım."