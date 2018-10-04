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‘Naif ve nostaljik bir film yaptık’

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
‘Naif ve nostaljik bir film yaptık’
Müfıt 'nın yönettiği ve başrolünü üstlendiği 'Babamın Ceketi' filminin galası, önceki akşam Vadistanbul'da yapıldı. Galaya; filmin oyuncuları Ayşen Gruda, , ve Elif Nur Kerkük, tam kadro katıldı. Gösterim öncesi soruları yanıtlayan Müfit Can Saçıntı, filmle ilgili şunları söyledi: "Baba-oğul çatışmasını anlatan bir film oldu. En çok istediğimiz de, 'dürüstlük en büyük servettir' kavramını bozup bunu 'dürüstlük en büyük kerizliktir'e çevirenlere mesaj vermek."

'BAŞDANIŞMAN OLMAK ISTERIM'
Usta oyuncu Ayşen Gruda, senaryonun kendisini çok etkilediğini söylerken ülke gündeminin çok yakın takipçisi olduğunu belirtti. Gruda, "Külliye'den teklif gelirse seve seve başdanışman olmak isterim" dedi. Erkan Can ise naif bir film yaptıklarını belirterek "Eskiyle yeninin çatışması, filmin ana omurgası... Problemlerin altını komediyle çizdik. Eski değerlerimizi hatırlatan, nostaljik bir film oldu" diye konuştu. Oyuncu Mert Turak ise "Filmde başıma gelenleri gerçek hayatta da yaşadım; aslında kendimi oynadım" dedi. Suat Sungur ve 'in de rol aldığı film, yarın vizyona girecek.
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