‘Sarı Saruhan’

Yılmaz Erdoğan
'nın yazıp yönettiği ve oynadığı, 4 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Organize İşler
2'nin karakterleri ile filmden yeni kareler görücüye çıkmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı 'Asım Noyan' ve Ezgi Mola
'nın hayat verdiği 'Lerzan' karakterinden sonra sıra filmin delikanlısı 'Saruhan'a geldi. Kıvanç Tatlıtuğ
'un hayat verdiği 'Organize İşler 2' dünyasının yeni delikanlısı 'Saruhan', hafızalardan silinmeyecek bir organize karakter olarak seyirci karşısına çıkacak. İstanbul
'da yaşama tutunmuş, Adanalı, 'Sarı' lakaplı 'Saruhan'ın, 'Asım Noyan'la karşı karşıya gelmesi, izleyenleri aksiyon dolu bir maceraya sürükleyecek.