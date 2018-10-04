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‘Sarı Saruhan’

Giriş Tarihi: 4.10.2018
‘Sarı Saruhan’
'nın yazıp yönettiği ve oynadığı, 4 Ocak'ta vizyona girecek olan ' 2'nin karakterleri ile filmden yeni kareler görücüye çıkmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı 'Asım Noyan' ve 'nın hayat verdiği 'Lerzan' karakterinden sonra sıra filmin delikanlısı 'Saruhan'a geldi. 'un hayat verdiği 'Organize İşler 2' dünyasının yeni delikanlısı 'Saruhan', hafızalardan silinmeyecek bir organize karakter olarak seyirci karşısına çıkacak. 'da yaşama tutunmuş, Adanalı, 'Sarı' lakaplı 'Saruhan'ın, 'Asım Noyan'la karşı karşıya gelmesi, izleyenleri aksiyon dolu bir maceraya sürükleyecek.
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‘Sarı Saruhan’
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