Önceliğimiz reyting değil kamu yararı

Atv; bu sezon da atv Ana Haber
Bülteni, atv Gün Ortası
, Kahvaltı Haberleri ve atv'de Hafta Sonu gibi haber programlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Atv Haber, ekonominin nabzını tutan 'Tezgahı Gördük' dosyasıyla marketlerdeki fiyat dengesizliğini ekrana yansıtarak büyük ilgi topladı. Öyle ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan
; konuyu gündemine alarak zabıtalara, stokçulara göz açtırılmaması çağrısında bulundu. Atv Haber'in başarısını konuşmak için atv Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen, atv haber müdürleri Murat Gener, Alper Altuğ ve ekran yüzü Cem Öğretir'le bir araya geldik. Haber toplantısına katılıp ekibin yayına hazırlanışına tanık olduk. Toplantı odasında Murat Gener, elindeki kalemle tahtaya akışı ve işleyişi yazıyordu. 'BİZDE KAPI HIÇ KAPANMAZ'
Atv Ana Haber'in yüzü olan Cem Öğretir, sabah erkenden iş başı yaptığını, gazeteleri tarayıp haberleri işaretlediğini ve süreci yakından takip ettiğini söyledi: "Bültenimiz iki bloğa bölündü. İlk blokta yakın coğrafyada olan siyasi ve ekopolitik haberler, diğer blokta ise 'Tezgahı Gördük' dosyasını işliyoruz. Bu dosya çok büyük ilgi gördü. Tüketiciyi korurken aynı zamanda üreticiyi de kollamaya çalışıyoruz." Ekranda barkovizyonu iyi kullandıklarını söyleyen Öğretir, "İnfo bülten yapmaya çalışıyoruz. Mesela Suriye savaşıyla ilgili bir haber aktarırken genel bilançoyu ekrana yansıtıyoruz. Hafızayı tazeliyoruz" diye konuştu. Burada sözü "Bizde açık kapı politikası var; kapı hiç kapanmaz" diyen atv Haber Müdürü Murat Gener aldı. Gener, sezon başında aldıkları kararı şöyle açıkladı: "Normal haber bültenlerinin dışına çıkmak istedik. Çok önemli bir gelişme yaşanmadıkça üçüncü sayfa hikayeleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve Whatsapp ihbarlarından haber yapmama kararı aldık. Biz kaliteli HD yayın yapıyoruz ve bültenden güvenlik kameralarını tamamen attık." Gener, sözlerine şöyle devam etti: "Atv Haber Merkezi, sadece Ana Haber Bülteni'ni hazırlamıyor; 'Kahvaltı Haberleri' ile başlıyor, 'Gün Ortası'yla devam ediyor. Melih Altınok
'un 'Son Durak' programı ve İbrahim Sadri'nin sunduğu hafta sonu haberleri ile birlikte haftada sabah üç, öğlen ve akşam bir saat olmak üzere ortalama beş saat haber yapıyoruz. Mesela Endonezya'daki deprem... Evet, deprem görüntülerinin reytingi var ama biz kamu yararı gözetiyoruz. Önceliğimiz reyting değil kamu yararı... Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurulmasıyla birlikte bürokrasinin ortadan kalkacağı yönündeki sinyalleri alınca, biz de kamu yararına yönelik haberler üretelim dedik. Eğer bir yerde Türkiye
üzerine bir tezgah kuruluyorsa, onu dile getirmek istiyoruz." Murat Gener ile Alper Altuğ, dokuz yıldır uyum içinde çalıştıklarını söylüyor. Dış haber geçmişi olan atv Haber Müdürü Altuğ, "Yapmamız gereken; yetkilileri ve bürokrasiyi harekete geçirmek. 'Tezgahı Gördük' dosyasıyla her kesime ulaşıp farkındalık yarattık. Kamu yararına yönelik bir şey yapınca bu reytinglere yansıyor" dedi. Altuğ; sağlık ve ilaç sektörüyle ilgili bir dosya hazırladıklarını da sözlerine ekledi. 'ENFLASYONU TETİKLEYEN LOBİLERİ TESPİT ETTİK'
ATV Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen, toplantı sırasında dengesiz fiyat politikalarıyla fırsatçılık yapanların üzerine gitmeye devam edeceklerini belirtti. Toplantı sonrası konuştuğumuz Çimen, şunları söyledi: "Habercilikte politikamız şu: Ülkemizin milli değerlerine saldırı olduğu zaman taraf oluyoruz. Gezi sürecinden bu yana hep devletimizin yanında olduk. Türkiye'nin milli iradesine yönelik saldırılarda Turkuvaz Medya Grubu'nun bütün yayın organları milli bir duruş sergiledi. Amerika, 'Türkiye ekonomisini çökerteceğiz' diyerek ekonomiye saldırılarda bulundu. Bu noktada taraf olmak istedik. Enflasyonla yapılan bir operasyon var. Enflasyonu tetikleyen ve paramızı değersizleştiren lobileri tespit ettik, buna yönelik haberler yaptık. Yerli ve milli ekonomiyi savunuyoruz, yerli ve milli yayıncılık yapmaya devam ediyoruz."