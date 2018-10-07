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Emre Altuğ’dan İngilizce şarkı

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Emre Altuğ’dan İngilizce şarkı
19 Ekim'de vizyona girecek olan 'Sevgili Komşum' filmi için İngilizce bir şarkı hazırlandı. Sözleri 'e, müziği Ümit Önder'e ait olan 'Hush Hush' isimli şarkıyı, filmde bir doktoru oynayan Emre Altuğ seslendirdi. Şarkı için özel bir klip de çekildi. Altuğ klip çekimleri sırasında şöyle konuştu: "Daha önce bir Türk filmine yabancı bir şarkı yapıldı mı bilmiyorum ama güzel oldu. Ben de şarkıya yakışır şekilde farklı bir tavır ve edayla söyledim. Şarkı; hem sinema sektörüne, hem de bizim filmimize ayrı bir soluk getirecek."
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Emre Altuğ’dan İngilizce şarkı
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