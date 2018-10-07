Gözde Mukavelat: 2.5 oktavlık sesim vardı oyuncu oldum

Çocukluğundan itibaren şarkıcı olmayı hayal eden güzel oyuncu Gözde Mukavelat'ın kariyer seyri, üniversite sınavına girdiği gün babasını kaybedince değişmiş ve İzmir'de kalmak yerine hayata atılmak için soluğu İstanbul'da almış. Tabii müzikten vazgeçmemiş ama mesleği artık şarkıcılık değil, oyunculuk olmuş. Profilo AVM'deki Time Out Bowling Center'a giderek çocukluklarımızdaki gibi saf ve masum duygularla, güle eğlenerek oyun oynamak, yenmek-yenilmek istedik. Mukavelat'la mücadelelerle dolu hayatı ve rol aldığı yarı animasyon film 'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi'ni konuştuk.



İzmir'de başlayan bir çocukluktan sonra İstanbul'la yolunuz nasıl kesişti?

Okul zamanımda sosyal yetenekleri daha kuvvetli bir çocuktum. Uzun süre baleyle uğraştım ve TRTÇocuk Korosu'nda yer aldım. Bir yandan da çocuk mankenlik yapıyordum. İlk reklam filmimi 14 yaşındayken çektim.