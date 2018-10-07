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: 2.5 oktavlık sesim vardı oyuncu oldum

‘İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi’nde rol alan , 2.5 oktavlık sesi olduğunu, çocukken en büyük hayalinin şarkıcı olup Türkiye’yi Eurovision’da temsil etmek olduğunu söyledi. Mukavelat “O yıllarda akustiği iyi diye merdaneli çamaşır makinesine kafamı sokup şarkı söylerdim” dedi

OĞUZHAN TORACI
OĞUZHAN TORACI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 12:53
Gözde Mukavelat: 2.5 oktavlık sesim vardı oyuncu oldum

Çocukluğundan itibaren şarkıcı olmayı hayal eden güzel oyuncu 'ın kariyer seyri, üniversite sınavına girdiği gün babasını kaybedince değişmiş ve İzmir'de kalmak yerine hayata atılmak için soluğu İstanbul'da almış. Tabii müzikten vazgeçmemiş ama mesleği artık şarkıcılık değil, oyunculuk olmuş. Profilo AVM'deki Time Out Bowling Center'a giderek çocukluklarımızdaki gibi saf ve masum duygularla, güle eğlenerek oyun oynamak, yenmek-yenilmek istedik. Mukavelat'la mücadelelerle dolu hayatı ve rol aldığı yarı animasyon film 'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi'ni konuştuk.

İzmir'de başlayan bir çocukluktan sonra İstanbul'la yolunuz nasıl kesişti?

Okul zamanımda sosyal yetenekleri daha kuvvetli bir çocuktum. Uzun süre baleyle uğraştım ve TRTÇocuk Korosu'nda yer aldım. Bir yandan da çocuk mankenlik yapıyordum. İlk reklam filmimi 14 yaşındayken çektim.

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Gözde Mukavelat: 2.5 oktavlık sesim vardı oyuncu oldum
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