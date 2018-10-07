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Menemenli bebek kutlaması

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
Menemenli bebek kutlaması
Oğullarını kucaklarına almak için gün sayan -Beyza Şekerci çifti, önceki gün bir kahvaltı daveti vererek bebek heyecanlarını dostlarıyla paylaştı. Engin Hepileri, mutfağa girip konuklar için menemen yaptı. Mekanın, çiftin oğullarının adını temsilen 'Can' yazılı balonlarla süslendiği davete; ile Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti de katıldı. Düvenci ile Şakrak, mekana erken giderek hazırlıklara yardımcı oldu. Düvenci; minik oğluna kızılcık şerbetini denetti. Anne adayı ise konuklarla tek tek fotoğraf çektirdi ve oğlu için gelen hediyeleri açtı.
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Menemenli bebek kutlaması
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