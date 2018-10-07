Menemenli bebek kutlaması

Oğullarını kucaklarına
almak
için gün sayan Engin Hepileri
-Beyza
Şekerci çifti,
önceki gün bir
kahvaltı daveti
vererek bebek
heyecanlarını
dostlarıyla
paylaştı.
Engin Hepileri,
mutfağa
girip konuklar
için menemen
yaptı. Mekanın, çiftin
oğullarının adını temsilen
'Can' yazılı balonlarla
süslendiği davete; Demet Evgar
ile
Ceyda Düvenci-Bülent
Şakrak çifti de katıldı.
Düvenci ile
Şakrak, mekana
erken giderek
hazırlıklara
yardımcı oldu.
Düvenci; minik
oğluna kızılcık şerbetini
denetti. Anne
adayı Beyza Şekerci
ise konuklarla tek tek
fotoğraf çektirdi ve oğlu
için gelen hediyeleri
açtı.