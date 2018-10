Türkiye’de şu an tam yatırım zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Alman asıllı oyuncu Wilma Elles 'la geçtiğimiz günlerde sona eren 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde buluştuk, yeni projelerini ve Türkiye gündemini konuştuk:- Şu an iki yeni sinema projesine imza attım. Biri Berlin 'de çekilecek, diğeri Türkiye'de. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek bir filmim daha var. Adı: 'Yarı Yol'. Ali Mehmet Gündoğdu'nun çektiği bir aşk hikayesi. Orada bir ajanı oynuyorum.- Albüm projem var. Bu yönümü göstermedim ama ben günlerimi şarkı söyleyerek geçiririm. Üç şarkı var albümde. İkisi aşk şarkısı, diğeri hayat dolu bir parça. Beste ve sözleri bana ait. Biri de İngilizce.- Türkiye'yi çok seviyorum. Çok dayanıklıyım. Maceracı bir insanım. Ne zaman zor bir döneme girersem çok dua ediyorum. Kendimi geliştirici kitaplar okuyorum, babama ve aileme danışıyorum. Nasıl vücudumuz için antrenman yapıyorsak, ruhumuz için de antrenman yapmalıyız. O zaman seni hiçbir şey yıkamaz. Zor zamanlarım oldu ama ben pes etmedim. Güçlü olmak için manevi yöntemler kullanırım. Özellikle annemi kaybettiğim zamanlarda zor günler geçirdim. Ama ailem bana dimdik ayakta durmayı öğretti.- Aylar önce hem Almanya 'da, hem Türkiye'de seçim vardı. Herkes kendi ülkesine konsantre olmuştu. Seçimler de bitti, artık iki ülkenin ilişkileri tekrar başladı. Bu durum beni çok sevindiriyor. Almanya ve Türkiye en büyük ekonomik partnerler. Çok bağlantımız olduğundan aradaki ilişkiyi hiçbir zaman yıpratamazlar. İki ülke olarak çok seviyoruz birbirimizi. Artık Almanya Başbakanı Merkel ve Başkan Erdoğan'ı daha sık bir arada görürüz.- Türkiye ekonomisiyle ilgili şunları söylemek isterim: Şu an insanlar bekliyor ama ben tam tersini yapıyorum. İstanbul 'da gayrimenkule yatırım yaptım. Büyükbabam bana şunu öğretti; herkes duruyorsa sen git, o zaman önde olursun. Bence şu an tam yatırım zamanı, projeler için çalışma zamanı. Şimdi herkes evinde oturuyor ve sen çalışıyorsan, sen 1-0 önde olursun. Şu anki durum sadece kartların yeniden karıştığını gösteriyor. Özellikle ithalat yapan şirketler şu an bu durumdan çok faydalanıyor.Çocuklarla oyun parkındaydık. Orada çok fazla anneyle tanışıyorum, zaten etnik bir insanım. Farklı insanlarla tanışmayı severim. Beni görünce davet ettiler. Börekler, çaylar vardı... Orada mahallenin kadınlarıyla hoş zaman geçirdim. Dönercinin eşi de vardı, postacının eşi de."ALMANYA ile Türkiye ekonomik olarak en büyük partnerler. Bağları o kadar çok ki... Bu yüzden iki ülkenin arasındaki ilişkiyi hiçbir zaman yıpratamazlar. Artık iki ülkeyi daha sık yan yana göreceğiz.""BEN dayanıklı bir kadınım. Ne zaman zor bir döneme girsem dualara sarılırım. Zorlukları, babama ve aileme danışarak aşarım. Hayata hep olumlu yanından bakarım."