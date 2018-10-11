İbrahim Büyükak
, Oğuzhan Koç
, Ezgi Eyüboğlu
, Olgun Toker ve Tamer Levent
'in rol aldığı BKM yapımı 'Yol Arkadaşım 2' filminin galası, önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti. Geceye; aralarında Yılmaz Erdoğan
, Eser Yenenler, Seda Sayan, Murat Dalkılıç, Arda Turan, Hakan Altun, Berkay, Burcu Kara, Tuvana Türkay, Bensu Soral, İdil Fırat, Burak Kut ve Ece Erken'in de bulunduğu birçok ünlü de katıldı. İbrahim Büyükak, gösterim öncesi "İkinci film, komedisi ve eğlencesi ile ilk filmin çok üzerinde bir iş oldu. Seyirci severse üçüncüsü de gelebilir" dedi. 'Organize İşler 2' filmi ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan, eski öğrencileri İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un filmiyle ilgili "Çocuklarımla gurur duyuyorum, onların böyle işler yapacağını biliyordum" diye konuştu. Erdoğan, yeni filmiyle ilgili de şunları söyledi: "Bizim filmimizde de çok güzel performanslar sergilendi. Kıvanç (Tatlıtuğ) inanılmaz bir kompozisyon ortaya çıkardı. Kendisi çok büyük bir aktör. Diğer oyuncular da çok özverili çalıştı, biz de oldukça heyecanlıyız." GALADAN NOTLAR
- Murat Dalkılıç, galada toka ile tutturduğu saçıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, Melis Sezen ile hakkında çıkan aşk dedikodusuyla ilgili "Herkesle fotoğraf paylaşıyorum, Melis'le de bir fotoğraf paylaştık, aşk diye yazıldı. Böyle bir şey yok" diye konuştu.
- Geçtiğimiz aylarda Mert Fırat ile evlenen İdil Fırat, çocuk isteyip istemediklerini soran muhabirlere "Çok istiyoruz fakat daha iki-üç sene var" diye cevap verdi.
- Gecede FB'li Alper Potuk ile bir dargın bir barışık birliktelik yaşayan Tuvana Türkay'a, paylaştığı bir fotoğraf soruldu. Türkay'ın çok konuşulan fotoğrafında aynaya yansıyan kişinin Alper Potuk olduğu iddia edilmişti. Türkay, "Özel hayat yok" diyerek soruyu cevaplamadı. 'ANNELERE KÜSÜLMEZ'
- Geceye sunucu Ece Erken, tek başına katıldı. Erken, annesi ile tartıştığı ve küstükleri yönündeki sorulara "Annelere küsülmez, annemle aramda bir şey yok. Babam ile annem arasında bazen benden kaynaklanan sorunlar olabiliyor" dedi.