Fadik Sevin Atasoy: Sinemada Amerika’yı geçeriz

Sekiz yıl önce Amerika'ya yerleşen ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy
'la geçtiğimiz günlerde 55. Uluslararası Antalya
Film Festivali'nde buluştuk. Atasoy, yeni projelerini GÜNAYDIN'a anlattı.
- Amerikalı bir firmanın çekeceği bir filmde başroldeyim. Film, İstanbul
'da geçecek. Aslında ilk önce Atlanta düşünülmüştü fakat ben onları ikna ettim. Güvenlik ve çalışma şartları açısından onlara yardımcı olabileceğimi söyledim. Yönetmeni alıp buraya getirdim; ışığı, ekonomik alt yapıyı görmeleri için üç gün çekim yaptık. THY
ile uçurup Hilton'da konaklamalarını sağladım. Kafalarındaki Türkiye imajı kayboldu. Türk olmaktan gurur duyan biri olarak en büyük amacım; ülkemi en iyi şekilde göstermek.
- Aslında Türkiye, film çekimleri konusunda Amerika'dan geri değil, sadece özgün değiliz biz. Bizim, kendi değer yargılarımıza daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Ne üretiliyorsa onu tüketmenin peşindeyiz. Yapmamız gereken tek şey; kendi değerlerimize tutunmak. Özgün olduğumuz sürece onlardan ilerideyiz.
- Amerika dünyaya çok kapalı. Başarılı olan işleri seyrederler. Ama Türk dizileri Amerika'da da ses getirmeye başladı. Dizilerimizin dünya üzerinde ekonomik olarak yarattığı atılımın, Türk sektörünün atağa geçtiğinin farkındalar. O yüzden de çehrelerini buraya çevirdiler. KÜRESEL SİNEMA VAR
- Türk dizileri çok iyi. Bizi gururlandıran sinema filmleri de var. Ama artık Türk filmi, yabancı film diye düşünmemek lazım. Dijital platformların da ortaya çıkmasıyla sinemayla TV birleşti, yeni bir format doğdu; artık küresel sinema var. Biz de bunu yakaladık.
'Kariyerimi güzellik üstüne kurmadım'
- Oyuncunun yaşı yoktur. En güzel örnek; annem. Annem bu yaşında benden daha enerjik bir şekilde oynuyor. O bana hep şunu öğretti: 'Kariyerini kadınlığın ve güzelliğin üzerine kurmayacaksın, yeteneğinin, oyunculuğunun üzerine kuracaksın.' Ben de bunu yaptım. Çok şükür ki Fadik Sevin denilince akıllara oyuncu yönüm geliyor.