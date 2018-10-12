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- Berkay kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

ve Şarkıcı Berkay arasında geçen kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olaylı gece burada bitmedi. Arda Turan'ın silahla hastaneye gitmesi ve Berkay'la konuşmasında o gece patlayan silahın görüntüleri de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 21:28 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 21:31
Arda Turan - Berkay kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Başakşehirli milli futbolcu ve şarkıcı 'in bardaki kavgası ve ardından hastanede yaşananların görüntüleri bu akşam Buket Aydın'la Kanal D Haber'de yayınlandı. Kanal D Haber istihbarat şefi Emrullah Erdinç'in ulaştığı görüntülerde, o gece yaşananlar saniye saniye görülüyor. Emirgan'daki eğlence mekanında Arda Turan şarkıcı Berkay Şahin'in burnuna kafa attı.. Saatler sabaha karşı 06.21'i gösterirken mekandan önce Berkay çıktı. Görüntülerde kavgada burnu kırılan Berkay Şahin, sinirle elindeki şişeyi hızlıca yere atıyor.

Arda Turan ile Berkay arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı Arda Turan ve Berkay kavgasının hastane görüntüleri

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Arda Turan - Berkay kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
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