Sermiyan Midyat Kristanna Loken ve Sinan Akçıl’dan derhal özür dilemeli

TUBA KALÇIK

Bırak kibir ve egoyu Loken, Akçıl ve medyadan özür dile

Geçtiğimiz günlerde Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl arasında büyük bir gerilim yaşandı. Peki neydi bu gerilimin sebebi? Olaya tanıklık edenlerle konuşunca, o gece Sermiyan Midyat'ın sadece basın emekçilerine ve Sinan Akçıl'a değil, Norveç asıllı Amerikalı oyuncu Kristanna Loken'e de sözlü saldırıda bulunduğunu öğrendim. Loken'in oturduğu masaya yumruk atarak bağıran Midyat'ın bu davranışı, kadın oyuncuda büyük bir korku ve paniğe yol açmış. Şimdi kendinizi lütfen Kristanna Loken'in yerine koyun...