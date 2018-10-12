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ve ’dan derhal özür dilemeli

, Hollywood yıldızı ’in doğum gününde sadece basın emekçilerine ve ’a ayıp etmekle kalmadı. O gece masasına yumruk attığı Loken’in büyük bir panik ve korku yaşamasına da neden oldu. Herkesin ülkemize karşı karalama kampanyası açtığı bir dönemde Midyat, misafirperver kimliğimize darbe vurdu. Türkiye’den güzel anılarla ayrılmak üzere olan Loken, Türkiye denincen artık hep o geceyi hatırlayacak. Midyat hemen çıkıp özür dilemeli. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, Sermiyan Midyat’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Giriş Tarihi: 12.10.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 10:30
Sermiyan Midyat Kristanna Loken ve Sinan Akçıl’dan derhal özür dilemeli

TUBA KALÇIK

Bırak kibir ve egoyu Loken, Akçıl ve medyadan özür dile

Geçtiğimiz günlerde ve arasında büyük bir gerilim yaşandı. Peki neydi bu gerilimin sebebi? Olaya tanıklık edenlerle konuşunca, o gece Sermiyan Midyat'ın sadece basın emekçilerine ve Sinan Akçıl'a değil, Norveç asıllı Amerikalı oyuncu 'e de sözlü saldırıda bulunduğunu öğrendim. Loken'in oturduğu masaya yumruk atarak bağıran Midyat'ın bu davranışı, kadın oyuncuda büyük bir korku ve paniğe yol açmış. Şimdi kendinizi lütfen Kristanna Loken'in yerine koyun...

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Sermiyan Midyat Kristanna Loken ve Sinan Akçıl’dan derhal özür dilemeli
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