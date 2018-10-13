Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Bu proje gerçek bir hikayeye sahip’

‘Bu proje gerçek bir hikayeye sahip’

Giriş Tarihi: 13.10.2018
‘Bu proje gerçek bir hikayeye sahip’
Geçen pazar ilk bölümüyle ekrana gelen atv dizisi 'Ağlama Anne'nin 'Adnan'ı , diziyle ilgili konuştu. Dizinin hikayesini çok beğendiğini belirten Elçin, şunları söyledi: "Bence bu proje gerçek bir hikayeye sahip. Dünyada bir annenin ağlaması kadar acı bir şey yok. 'Adnan'ı oynamak istedim çünkü bir babanın yıllar sonra kızının olduğunu öğrenip ona sahip çıkmak istemesi beni çok duygulandırdı. Projeyi kabul etmemdeki başka bir etken de deneyimli, disiplinli ve yaratıcı yönetmen Feride Kaytan oldu." Pazar akşamları atv'de yayınlanan dizide Cansel Elçin'e; Birce Akalay, Özlem Yılmaz, , Ekin Mert Daymaz ve Sezin Akbaşoğlulları eşlik ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bu proje gerçek bir hikayeye sahip’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN