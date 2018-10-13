Geçen pazar ilk bölümüyle ekrana gelen atv dizisi 'Ağlama Anne'nin 'Adnan'ı Cansel Elçin
, diziyle ilgili konuştu. Dizinin hikayesini çok beğendiğini belirten Elçin, şunları söyledi: "Bence bu proje gerçek bir hikayeye sahip. Dünyada bir annenin ağlaması kadar acı bir şey yok. 'Adnan'ı oynamak istedim çünkü bir babanın yıllar sonra kızının olduğunu öğrenip ona sahip çıkmak istemesi beni çok duygulandırdı. Projeyi kabul etmemdeki başka bir etken de deneyimli, disiplinli ve yaratıcı yönetmen Feride Kaytan oldu." Pazar akşamları atv'de yayınlanan dizide Cansel Elçin'e; Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Selim Bayraktar
, Ekin Mert Daymaz ve Sezin Akbaşoğlulları eşlik ediyor.