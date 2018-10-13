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: Aldığım kiloları kafama takmıyorum

Anne olmak için gün sayan türkücü 'ın oyuncu eşi , kardeşi Kaan Varol'la birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı

Giriş Tarihi: 13.10.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 11:17
Buse Varol: Aldığım kiloları kafama takmıyorum

Gün boyu kardeşi ile birlikte alışveriş yapan , kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

"Bebek alışverişi mi yaptınız?" sorularına gülerek cevap veren güzel oyuncu, "Hayır, 8.5 kilo aldım. Kıyafetlerin içine giremiyorum artık onun için kendime alışveriş yaptım" dedi.

Aldığı kiloların moralini bozup bozmadığı sorusu üzerine Buse Varol, "Eğer kendimden dolayı bu kiloları almış olsaydım şimdiye çoktan bunalıma girerdim. Anne olmak, bu güzel duyguyu yaşamak için aldığım kiloları hiç kafama takmıyorum. Doğumdan sonra sağlıkla bu kiloları geri veririm zaten" ifadelerini kullandı.

Valelerin aracını getirmesinin ardından gazetecilere teşekkür eden ünlü oyuncu ve kardeşi, özel araçlarıyla AVM'den ayrıldı.

Milliyet

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Buse Varol: Aldığım kiloları kafama takmıyorum
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