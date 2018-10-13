Efsane oyun yeni yorum ve kadroyla 9’uncu sezonunda

Tiyatro Kare
'nin efsane oyunu 'Leyla'nın Evi', dokuzuncu sezonuna yeni kadrosu ve yeni yorumuyla girdi. Nedim Saban'ın yönettiği oyunda, dokuz yıl boyunca 'Roxy' karakterini canlandıran ve performansıyla almadığı ödül kalmayan Ayça Varlıer artık yok. Onun yerine, farklı bir yorumla Dicle Alkan yer alıyor. Usta oyuncular Celile Toyon ve Ahmet Uz ise kadroda yer almaya devam ediyor. Dokuz yılda 900 kez sahnelenen 'Leyla'nın Evi'; yeni yorumu yeni kadrosu ve yeni afişiyle, sezona önceki akşam Ataköy Yunus Emre Sahnesi'nde sahnelenen oyunla başladı. Seyircinin beğenisini kazanan oyun, bu akşam Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
'nde sahnelenecek. Öte yandan bu yıl 28'inci yılını kutlayan Tiyatro Kare'nin efsane oyunu 'Şen Makas'ta da oyuncu değişikliğine gidildi. Bel fıtığı sebebiyle istirahat etmesi gereken Melek Baykal'ın yerine Nurseli İdiz dahil oldu. KARI-KOCA AYNI SAHNEDE
CEYDA Düvenci ve eşi Bülent Şakrak, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları tiyatro projesini hayata geçiriyor. Bir süredir hayalini kurdukları birlikte oyun yapma fikrini, 'Hanım&Efendi' ile gerçekleştiren çift, ilk oyunlarını Berlin'de oynadıktan sonra tüm Avrupa'yı gezecek. Bülent Şakrak'ın yazdığı oyun, kadınerkek ilişkilerini eğlenceli bir dille anlatıyor. İzleyen her çiftin kendinden bir şey bulacağı oyunun yönetmenliğini ise Erkan Kolçak Köstendil yapıyor. Afiş tasarımını Ceyda Düvenci'nin yaptığı 'Hanım&Efendi', Ekim sonu ilk oyunuyla Berlin'de perde açacak. PERDE ONLAR İÇİN İLK KEZ AÇILIYOR
JANSET ile Gökçe Özyol'un rol aldığı Gergedan Yapım'ın yeni oyunu 'Romantizma', Akasya Kültür Sanat'ta perdelerini açıyor. Marilyn Monroe, Edith Piaf, Virginia Woolf ve Frida Kahlo'yu aynı sahnede buluşturan 'Dali'nin Kadınları' da bu akşam Zorlu PSM'de seyirciyle buluşuyor. BOZKURT YILLAR SONRA TİYATRODA
2004'TE sinemaya uyarlanan ve Julia Roberts, Natalie Portman gibi usta oyuncuların rol aldığı Patrick Marber'in 'Closer' adlı eseri, ülkemizde tiyatro sahnesine uyarlandı. 'Closer-Sevgi Neden Yetmez?' adlı oyunun yönetmen koltuğunda Cengiz Bozkurt oturuyor. Oyunda Cansel Elçin, Pelin Akil, Serhan Onat ve Zeynep Tuğçe Bayat rol alıyor.