Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Son dakika: Ahmet Kural ve Sıla barıştı!

Son dakika: ve barıştı!

Evlenecekleri konuşulurken şok bir karar alan Gençoğlu ile ’ın ayrılığı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaşadıkları aşk kadar ani gelen ayrılıklarıyla da gündem olan Ahmet Kural - Sıla ilişkisinin neden bittiği hala merak konusu. Bugün ise Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla cephesinden son dakika gelişmesi geldi! Bir dönemin gözde çifti olan ve evlenecekleri beklenirken aniden ayrılan Ahmet Kural ve Sıla barıştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 12:09
Son dakika: Ahmet Kural ve Sıla barıştı!

9 ay birlikte olan ve ocak ayında ani bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin ayrılığı hakkında iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğer bir iddia ise ihanetti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ahmet Kural ve Sıla barıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN