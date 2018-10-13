Son dakika: Ahmet Kural ve Sıla barıştı!

9 ay birlikte olan Sıla ve Ahmet Kural ocak ayında ani bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin ayrılığı hakkında iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğer bir iddia ise ihanetti.