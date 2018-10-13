Son dakika: Ahmet Kural ve Sıla barıştı!

Evlenecekleri konuşulurken şok bir karar alan Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural’ın ayrılığı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaşadıkları aşk kadar ani gelen ayrılıklarıyla da gündem olan Ahmet Kural - Sıla ilişkisinin neden bittiği hala merak konusu. Bugün ise Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla cephesinden son dakika gelişmesi geldi! Bir dönemin gözde çifti olan ve evlenecekleri beklenirken aniden ayrılan Ahmet Kural ve Sıla barıştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.10.2018 12:02Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 12:09
9 ay birlikte olan Sıla ve Ahmet Kural ocak ayında ani bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin ayrılığı hakkında iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğer bir iddia ise ihanetti.