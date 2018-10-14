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beni sarıyor’

Giriş Tarihi: 14.10.2018
‘Sevginiz beni sarıyor’
ATV dizisi 'Sen Anlat 'de 'Asiye' karakterini canlandıran , geçtiğimiz günlerde hayranlarından gelen mektuplar ve mesajlarla ilgili duygusal bir yazı kaleme alıp 'da paylaştı. İşte o yazı: 'Bazı anlar var, bazı duygular var; kelimeler kifayetsiz kalıyor. Setten her döndüğümde bir kutuyla, bir mektupla karşılanmak, tüm içtenliğinizle yazdıklarınızı okumak, hediyelerinizi almak... İlla bir şeyler göndermek durumunda değilsiniz, sizin beni sarıyor zaten. Güler yüzünüz, samimiyetiniz yeter.'
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‘Sevginiz beni sarıyor’
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