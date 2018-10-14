ATV
dizisi 'Sen Anlat Karadeniz
'de 'Asiye' karakterini canlandıran Öykü Gürman
, geçtiğimiz günlerde hayranlarından gelen mektuplar ve mesajlarla ilgili duygusal bir yazı kaleme alıp Instagram
'da paylaştı. İşte o yazı: 'Bazı anlar var, bazı duygular var; kelimeler kifayetsiz kalıyor. Setten her döndüğümde bir kutuyla, bir mektupla karşılanmak, tüm içtenliğinizle yazdıklarınızı okumak, hediyelerinizi almak... İlla bir şeyler göndermek durumunda değilsiniz, sizin sevginiz
beni sarıyor zaten. Güler yüzünüz, samimiyetiniz yeter.'