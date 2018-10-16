Zekeriya Usta iş başında

Ata Demirer
ve Demet Akbağ
'ı yeniden bir araya getiren 'Hedefim Sensin' filminin oyuncuları önceki gün gazetecilerle buluştu. Basın toplantısında filmin ilk teaser'ı da yayınlandı. 30 Kasım'da vizyona girecek olan filmde 'Zekeriya Taştan' adlı bir çiğ köfteciyi canlandıran Demirer, şöyle konuştu: "Film kaderin hedefindeki bir adamın hikayesini anlatıyor. Arkadaşlık ve aşk üzerine kurulan bir komedi. Ben hayallerimin filmlerini yazmak istiyorum yani sipariş ile değil, kendi içimden geçenleri. Gökçeada'ya öğrenciyken gitmiştim. Filmin macerası da bizi oraya götürdü."