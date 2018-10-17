Binlerce İzmirli’yle düet yaptı

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerini paylaştığı 'Yol Arkadaşım 2' filminin İzmir galası önceki gün gerçekleşti. Filmin hayranlarının saatler öncesinde Optimum'da yerlerini aldığı galada; Oğuzhan Koç, 'Yol Arkadaşım 2'nin müziği olan 'Yaradana Yalvartma' şarkısını binlerce İzmirli'yle birlikte söyledi. İzmir'de olmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen Büyükak ve Koç, "Umarım ilki gibi ikincisini de beğenirsiniz ve bu salondan gülerek, mutlu ayrılırsınız" dedi.



İLK ÜÇ GÜN ŞAMPİYONU 'YOL ARKADAŞIM 2

'GEÇTIĞIMIZ cuma günü vizyona giren 'Yol Arkadaşım 2' sezonun en iyi ilk üç gün açılışını yaptı. Bedran Güzel'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı 'Yol Arkadaşım 2'de ilk filmin kahramanları 'Onur' ve 'Şeref'in başları yine beladan kurtulmuyor.

BUGÜN NELER OLDU