Buse Varol: Dört çocuk istiyordum ama üçte kalabilirim

Oyuncu Buse Varol , geçtiğimiz Mayıs'ta Alişan ile dünyaevine girmişti. Çok geçmeden bebek müjdesi veren ünlü çift, bir oğulları olacağını öğrenmişti. Point Hotel Barbaros'ta buluştuğumuz Varol, oğlunu kucağına almak için sabırsızlanıyor.Güzel oyuncu ile evliliğini ve hamilelik sürecini konuştuk...Zaten sürekli "Evlenelim, çocuk yapalım" diyorduk. 6 Haziran'da öğrendik...Gece 02.00 gibi otururken Alişan, "Aldığımız hamilelik testlerini mi yapsak acaba?" dedi. Yaptık; önce tek çizgi çıktı, "Boşuna ümitlenme" dedim ama sonra yavaş yavaş bir çizgi daha belirdi. Alişan, "İkinci çizgi çıktı!" diye bağırmaya başladı.Ben testin yanlış olduğunu düşündüm.Sonra eczaneye gidip dört test daha aldık, hepsinde çift çizgi çıktı. Ertesi gün doktora gidince hamile olduğumu öğrenmiş olduk. Şu an beş aylık hamileyim.Evet bekliyorduk ama ilk seferde olacağını düşünmemiştik.Hatta doktor bize haberi çok erken öğrendiğimizi söyledi. Aslında bu bir dezavantaj çünkü ortada hiçbir şey yoktu. Bebeğin kalp atışlarını sekizinci haftada duyuyorsun.Her şey için çok bekledik erken öğrendiğimiz için...Hüngür hüngür ağladım. Sonra Alişan da ağlamaya başladı. Gece gece ağlayarak aile ve arkadaş çevremizi aradık.Annem rüyasında hamile olduğumu gördüğünü söyledi, ben de "Rüya değil, gerçek" dedim.İnsanlar, '6 Mayıs'ta evlendiniz, çocuk şimdi kaç haftalık?' gibi soruların peşine düştü. Bu benim kararım, ne fark edecek?Kaldı ki, hesap sorulması gereken bir durum varsa da benim annem-babam var. Çocuğun annesi, babası belli. Kaçak çocuk mu doğuracağım da hesap vermem gerekiyor? 'Evlendiniz, hiç evlilik hayatı yaşayamadan hemen hamile kaldın' diyenler var. Ben böyle olmasını istiyordum zaten. İnsanların kötü eleştirilerine, hakaretlerine kapattım kendimi. Bana 'Pasaklı... Kafasından lastik tokayı çıkarmıyor. Bıktık senin topuzlarından, kot pantolonlarından' gibi kötü şeyler yazıyorlar ama onlara hiç aldırmıyorum.İnşallah, biz de çok istiyoruz. Hep dört çocuğum olsun diye dua ederdim, sonra 'Üç mü olsa acaba...' diye düşündüm. Alişan da "Sen birini doğur, bakalım ikincisini isteyecek misin?" diye espri yapıyor.Kalabalık aileleri seviyorum. Manevi ve maddi durumumuz elverişli olursa, üçdört çocuk istiyorum. Çok yaş farkı olmasın diye, bebeğim 1.5 yaşındayken tekrar hamile kalırım diye düşünüyorum.Ben bakacağım. Her şeyi kendim yapmak istiyorum, o yüzden annelerimizden çok destek alacağımı sanmıyorum. Ama zorlandığım konularda, anneler benden daha tecrübeli olduğu için fikirleri önemli.Alişan çok heyecanlı, biraz panik.Her an "Bir şey olacak mı! Aman sağlıklı olsun. Onu yapma, şunu yapma" diyor.Alişan, direkt 'erkek' dedi. Ben başta kız hissediyordum, sonra bir gün doktora gittiğimde erkek olduğu içime doğdu.Alişan'la ilk buluşmamıza giderkenHiç öyle biri değil. İlk buluşmaya giderkenönyargılıydım. Sonra baktım; röportajlardasaptırılan açıklamalarla gerçeğin alakasıyok. Çok komik, eğlenceli ve düzgün biri.Bana "Senin karışılacak bir şeyinyok. Aslında maço değilim amabeni öyle yansıttılar"diyor.ALIŞAN-Buse Varol çifti, birlikte reklam filminde oynadı. Önceki gün İkitelli Masko'da gerçekleşen tanıtım toplantısına katılan çift, doğacak bebekleri için heyecanlı olduklarını söyledi. Eşinin, karnındaki oğullarına klasik müzik dinlettiğini söyleyen Alişan, "Çocuğum Vivaldi, Chopin dinliyor" dedi.