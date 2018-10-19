Sonsuz Aşk İspanya'da rekor kırdı!

Yapımını TAFF'ın üstlendiği, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, senaryosunu Ahmet Katıksız ve Deniz Akçay'ın yazdığı "Sonsuz Aşk" filmi, İspanya'da yayınlandı. 24 Mart 2017'de Türkiye'de vizyona giren film, İspanya'da yayınlandığı gün en çok izlenen yapım oldu.

Zeynep (Fahriye Evcen) ve Can'ın (Murat Yıldırım) beklenmedik bir anda başlayan aşklarını konu edinen, duygu dolu sahneleriyle de dikkat çeken Sonsuz Aşk, İspanya'da yayınlandığı gün 2 Milyon 157 bin izleyiciye ulaştı 'Sonsuz Aşk'ın oyuncu kadrosunda Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın yanı sıra; Fatih Al, Filiz Ahmet, Zeynep Özder, Nazlı Pınar Kaya ve Didem İnselel, Ege Aydan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.