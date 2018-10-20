Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu Cannes'e damga vurdu

atv, geçtiğimiz günlerde Cannes'da gerçekleşen, dünyanın en büyük TV içerik fuarı MIPCOM'da fırtına gibi eserken, fuara damga vuran dizi 'Sen Anlat Karadeniz' oldu. Reyting rekortmeni dizinin iki yıldızı İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe, fuara dizinin yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav ile birlikte katıldı. Fuar boyunca uluslararası kanal temsilcilerinin ilgi odağı olan Helvacıoğlu ve Astepe, Cannes'da GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. Dizinin 'Nefes' ile 'Tahir'i, MIPCOM deneyimlerini ve rekortmen yapımın ikinci sezonunu anlattı...