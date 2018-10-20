Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu Cannes'e damga vurdu

ve Cannes'e damga vurdu

Cannes’daki MIPCOM fuarına damga vuran atv dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’in iki yıldızı ile : Dizideki ‘Nefes’ gibi şiddet görmüş birçok kadın izleyicimiz var, bize ‘Yaşamımıza umut verdiniz’ diyorlar

SİNAN ÖZEDİNCİK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 11:28
Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu Cannes'e damga vurdu

atv, geçtiğimiz günlerde Cannes'da gerçekleşen, dünyanın en büyük TV içerik fuarı MIPCOM'da fırtına gibi eserken, fuara damga vuran dizi 'Sen Anlat Karadeniz' oldu. Reyting rekortmeni dizinin iki yıldızı ile , fuara dizinin yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav ile birlikte katıldı. Fuar boyunca uluslararası kanal temsilcilerinin ilgi odağı olan Helvacıoğlu ve Astepe, Cannes'da GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. Dizinin 'Nefes' ile 'Tahir'i, MIPCOM deneyimlerini ve rekortmen yapımın ikinci sezonunu anlattı...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu Cannes'e damga vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN