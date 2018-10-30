Kerimcan Kamal'dan Doğa Rutkay'a romantik doğum günü mesajı

Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmiş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye'yi dünyaya getirmişti. Kerimcan Kamal, eşi Doğa Rutkay'ın doğum gününü Instagram'da paylaştığı duygusal mesajla kutladı