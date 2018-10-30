Kerimcan Kamal'dan Doğa Rutkay'a romantik doğum günü mesajı

Kerimcan Kamal'dan Doğa Rutkay'a romantik mesaj. Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmiş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye’yi dünyaya getirmişti. Doğa Rutkay, bugün 40 yaşına bastı. Kerimcan Kamal, eşinin doğum gününü Instagram’da pay-laştığı duygusal mesajla kutladı…
Giriş Tarihi: 30.10.2018 10:53
Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmiş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye'yi dünyaya getirmişti. Kerimcan Kamal, eşi Doğa Rutkay'ın doğum gününü Instagram'da paylaştığı duygusal mesajla kutladı