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Güzel oyuncu 'in bebeği göründü!

Oyuncu , geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamıştı. Akil, sosyal medya hesabından büyüyen karnının fotoğrafını paylaştı. Pelin Akil ve çifti geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini duyurmuştu. 13 haftalık hamile olan Akil, sosyal medya hesabından büyüyen karnının fotoğrafını paylaştı. Öte yandan Pelin Akil, bebek bekledikleri için başka bir eve taşınmaya başladıklarını da açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.11.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 11:20
Güzel oyuncu Pelin Akil'in bebeği göründü!

TAKİPÇİLERİ İLE PAYLAŞTI

Hamileliğinde 13 haftayı geride bırakan , belirginleşen göbeğini de takipçileri ile paylaştı.

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Güzel oyuncu Pelin Akil'in bebeği göründü!
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