Güzel oyuncu Pelin Akil'in bebeği göründü!

Oyuncu Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamıştı. Akil, sosyal medya hesabından büyüyen karnının fotoğrafını paylaştı. Pelin Akil ve Anıl Altan çifti geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini duyurmuştu. 13 haftalık hamile olan Akil, sosyal medya hesabından büyüyen karnının fotoğrafını paylaştı. Öte yandan Pelin Akil, bebek bekledikleri için başka bir eve taşınmaya başladıklarını da açıkladı.
Giriş Tarihi: 13.11.2018 10:09Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 11:20
TAKİPÇİLERİ İLE PAYLAŞTI
Hamileliğinde 13 haftayı geride bırakan Pelin Akil, belirginleşen göbeğini de takipçileri ile paylaştı.